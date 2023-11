Die Glasherstellung gehört zu den besonders energieintensiven Industriezweigen. Umso mehr bemüht man sich in der Stoelzle Glasgruppe seit einigen Jahren, das Unternehmen nachhaltiger zu machen. Unter anderem wurden bereits ein Gemengevorwärmer, ein elektrischer Feeder und großflächige Photovoltaik-Anlagen umgesetzt. Am Standort in Polen wird demnächst eine Organic Rankine Cycle (ORC) Turbine in Betrieb genommen.