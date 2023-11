Die Packer Straße (B 70) im Streckenabschnitt zwischen Mooskirchen und Krottendorf-Gaisfeld zählt zu den am stärksten befahrenen Straßen im Umland von Graz. Für die Realisierung der kainachnahen Trasse „B 70 neu“ ist derzeit ein Umweltverträglichkeitsverfahren bei der Behörde anhängig. Das Straßenbauprojekt wird heftig diskutiert, Kritik an der geplanten Umsetzung kommt einmal mehr von den Grünen, die bereits am 31. August einen Antrag eingebracht haben, in dem sie ein Sicherheitspaket für die bestehende B 70 fordern.