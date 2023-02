Schulen & Kindergärten. Wie in der Gemeinderatssitzung im vergangenen November angekündigt, müssen Schulen und Kindergärten ausgebaut und saniert werden. Ganz oben auf der Liste: Die Schulen in der Offenburger Gasse. "Die Daten, Fakten und Zahlen haben wir. Jetzt geht es an die Umsetzung in konkrete Projekte", sagt Bürgermeister Erwin Eggenreich und betont: "Das wird ein Großprojekt."