Im September 2015 haben sich Carina und Christopher Teubl aus Weiz im Café Weberhaus zum ersten Date verabredet. Den Bund fürs Leben geschlossen haben die Konditorin und der Einrichtungsberater dann am 10. Juni beim Ederer am Weizberg. Geflittert wurde in Kroatien. Seit 2018 ergänzt Tochter Valerie das Familienglück.