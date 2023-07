Seit siebzehneinhalb Jahren kennen sich Evelyn und Hannes Doppelhofer aus Obergreith in der Gemeinde Mitterdorf an der Raab bereits. Beim Fortgehen in Weiz haben sie sich kennengelernt, am 17. Juni sind sie in St. Ruprecht an der Raab vor den Traualtar getreten und haben sich das feierliche Jawort gegeben. Die Freizeit verbringen sie am liebsten mit ihrer gemeinsamen Tochter.