Bei der Arbeit haben sich Sabine Gschweitl und Stefan Pirker kennengelernt, sie sind im Landeskrankenhaus Graz und Feldbach beschäftigt. Seit zehn Jahren sind sie nun ein Paar, im September wurde in der Basilika am Weizberg geheiratet. Ihre gemeinsamen Kinder Annika und Max Josef waren an diesem besonderen Tag natürlich mit dabei.