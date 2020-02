Kleine Zeitung +

Gemeinderatswahl in Gasen Noch ein letztes Mal treten Gruber und Straßegger an

VP- und SP-Positionen ähneln sich in Gasen. VP will mit Netzwerk punkten, SP mit Kontrolle. Und beide Spitzenkandidaten wollen während der Periode an ihre "Kronprinzen" übergeben.