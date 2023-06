Neues Kapitel in der langen Geschichte der denkmalgeschützten Feistritztalbahn: Erstmals nach rund vier Jahren fährt der historische Museumszug nämlich wieder auf der gesamten Strecke zwischen Birkfeld und der Ortseinfahrt in Weiz. Abfahrt ist am morgigen Samstag um 10 Uhr in Birkfeld. Nach einem Stopp beim Angererhof Weiz erreichen die Diesellok und die Waggons (darunter auch ein Speisewagen) um 12.30 Uhr Weiz. Bei der Rückfahrt ist ein Halt beim Gasthof Hafner in Peesen geplant. Im Zug gibt es eine musikalische Unterhaltung, bei den Stopps kulinarische Köstlichkeiten. Dem Vernehmen nach sollen auch einige kühle Getränke serviert werden.