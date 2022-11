Vor vier Jahren lernten sich die Projektmanagerin Tanja und der IT-Manager Andreas Zwetti auf der Arbeit kennen und schließlich lieben. Am 22. Oktober war es dann so weit: Das Paar heiratete standesamtlich am Weingut Holler in Straß und kirchlich in Ehrenhausen. Wohnhaft sind die beiden in Nitschaberg in der Gemeinde Ilztal.

Die Hochzeitsreise führte das sportliche Ehepaar nach Südtirol in die Berge zum Wandern und entspannen. Die große, gemeinsame Leidenschaft ist der Fußball. Tanja ist Spielerin in der Damenmannschaft in Ottendorf an der Ritschein, Andreas ist Obmann des Damenvereins.

Das derzeit große Projekt ist ihr Eigenheim, das erst vor einem Jahr gekauft wurde.

Hier geht es zu den Brautpaaren aus dem Bezirk Weiz!