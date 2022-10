14 Jahre währt die Liebe von Ulli Rauter aus Gleisdorf und Gerald Stöhr aus Mödling bereits. Am 8. Juli gab sich das Paar im Weizer Rathaus das "Ja-Wort". Gefeiert wurde im Anschluss im Kreise der Familie im Berggasthof König in Pöllauberg. Kennengelernt haben sich die Angestellte und der Geschäftsführer eines Ingenieursbüros in Mödling beim Fortgehen in Weiz. In einer Pizzeria am Hauptplatz hat es zwischen den beiden gleich gefunkt. Gerade ist das Paar in Strallegg am Hausbauen. "Nächstes Jahr werden wir dann einziehen", freut sich der Bräutigam.

In der Freizeit zieht es die beiden gerne in die Ferne, ein bis zweimal pro Jahr geht es für eine Bootsreise ans Meer. "Entweder nach Kroatien oder nach Spanien", erzählt Stöhr. Gerade das sei auch sein Geheimnis für eine glückliche und lang andauernde Beziehung. "Gemeinsamkeiten zu finden und diese auch zu leben", sagt er. Auch ihre Hochzeitsreise verbrachten die Frischvermählten am Meer. Nämlich an der Ostküste Spaniens, in Denia. 14 Tage lang genoss das Paar dort die Zweisamkeit.