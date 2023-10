Kunterbunte Lichter, Beats wie Herzschläge, Spaß und ganz viel Gefühl – so könnte man die siebente Show des Künstlerkollektivs „welovemelodies“, eine Präsentation der im Camp geschrieben Lieder, am Samstagabend in Passail beschreiben. Oder aber, man macht's wie Moderator und Teilnehmer des Camps Tobias Reitz: „Eine Handvoll Glücklichkeit!“