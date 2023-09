Herr Putz, Sie sind Rechtsanwalt und haben vor einem Jahr die Kanzlei von Peter Wasserbauer in Weiz übernommen. Was war Ihre Motivation für diesen Job?

Lukas Putz: Meine Motivation war, mit Menschen in Kontakt zu sein und für ihr Recht zu kämpfen. Ich war sechs Jahre lang in einer Wiener Großkanzlei tätig. Wir waren immer auf Seiten der Kleinen und der Konsumenten. Das ist mir auch geblieben und es ist schön, dass ich das nun in meiner Heimat - ich bin gebürtiger Birkfelder - weiterführen kann.