Um 20.20 Uhr schrillte am Montagabend in Gleisdorfer die Sirene. Auf einem Abstellgleis in der Rainfeldgasse entlang des Bahnhofes hatte ein offener Güterwagon zu brennen begonnen. Ein Nachbar bemerkte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr, die rückte auch prompt aus.