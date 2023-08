Drei Tage wach: Tausende Gäste feierten am vergangenen Samstag am ersten Tag des Gersdorfer Parkfestes - heuer bereits zum 71. Mal. Zum Auftakt hieß es am ersten Abend "Wasser marsch" - traditionell ging im Rahmen des Parkfestes nämlich wieder der Feuerwehr-Bereich-Nacht-Nass-Leistungsbewerb über die Bühne. Damit die 27 Feuerwehgruppen in insgesamt 35 Durchgängen auch im Dunkeln beste Leistungen erbringen konnten, wurde das Flutlicht aktiviert.