Tritte, um die vierjährige Hündin in die Schranken zu weisen. Schreie, die an der Tagesordnung stehen. Ein Sinabelkirchner soll sein Tier der Rasse American-Staffordshire-Terrier laut Zeugen über einen langen Zeitraum schlecht behandelt haben. Am Mittwochvormittag erfolgte die Abnahme über die Weizer Amtstierärztin Kerstin Schön.