Wie groß die Leistungsbereitschaft der Feuerwehren im Bereichsfeuerwehrverband Weiz ist, zeigte sich am vergangenen Samstag in Fladnitz an der Teichalm am Sportplatz, wo Florianis aus dem gesamten Bereich Weiz, sowie Hartberg, Feldbach und Voitsberg ihr Können, ihre Schnelligkeit und ihren Teamgeist bewiesen. Zudem wurde das 130-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Fladnitz/Teichalm gefeiert.