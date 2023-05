Das war der "Fetzig-Markt" im Garten der Generationen

Mit vielen Fotos. Am 20. Mai fand zum zweiten Mal der "Fetzig-Markt" in Krottendorf bei Weiz statt. Über 25 Ausstellerinnen und Austeller präsentierten ein farbenfrohes Spektrum an regionaler Handwerkskunst und Produkten.