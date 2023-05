Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag in Kleinsemmering (Gemeinde Gutenberg-Stenzengreith). Gegen 16 Uhr war Motorradfahrer auf der L 358 Goller Straße Richtung Graz unterwegs, als ein Pkw-Fahrer gerade mit seinem Fahrzeug an der Kreuzung Höhe Feuerwehr (Tankstelle) auf die Landesstraße ausfahren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß.