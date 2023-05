Er leitete ein Sägewerk, transportierte Holz, verkauft mit seiner Gattin Sigrid pro Jahr rund 300 gebrauchte Lastwägen und Baumaschinen, vermietet Hallen, ist im Organisationsteam für das Rechbergrennen – und besitzt nun auch viel Schotter. Die Rede ist von Christian Ferstl aus St. Ruprecht an der Raab. Der umtriebige Unternehmer übernahm kürzlich von Hagen Temmel – er war seit 2007 Mitgesellschafter - 33,3 Prozent der Josef Christandl GmbH. Die anderen beiden Gesellschafter sind Josef und Dieter Christandl. Zu deren Portfolio gehören unter anderem fünf Steinbrüche in der Region – jene der Firmen Marko bei Weiz, Friesenbichler (Falkenstein), Wiedrich (Ponigl), Christandl (Naintsch) sowie die Anlage der Gebrüder Christandl in St. Jakob. Hinzu kommen die Baufirma Marko und die Deponie in Rohrbach.