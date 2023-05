"Wir sind eine Marketing-Operations-Plattform", sagt Jolioo-Firmenchef Mario Kogler aus Labuch bei Gleisdorf. Was bedeutet das nun aber? Die in Graz ansässigen Softwareentwickler unterstützen Unternehmen, Vereine und Gemeinden auf dem Weg in die Digitalität. "Wir digitalisieren beispielsweise Gutscheine. Vom Verkauf bis zur Einlösung ist alles digital abgebildet, auch die Verrechnung findet online statt", erklärt Kogler.