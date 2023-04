In den buntesten Frühlingsfarben präsentierte sich am Palmsonntag der Höhenluftkurort Fischbach. Grund dazu bot der 22. Osterhasenkirtag - das größte Frühlings- und Brauchtumsfest der Oststeiermark. Herausgeputzt hatte sich der Ort mit Frühlingsblumen, unzähligen Osterhasen aus unterschiedlichen Hölzern und dem Riesenosterei am Dorfplatz.