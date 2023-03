Gott sei Dank beobachtete ein 57-jähriger Zeuge den Unfall am Freitagmorgen - er konnte so jene Rettungskette in Gang setzen, an deren Ende ein 76-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Weiz mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen wurde. Zuvor, gegen 9 Uhr an diesem Freitag, war der 76-Jährige mit Forstarbeiten in Bad Gamling beschäftigt. "Er war dabei, Baumstämme mit dem Traktor - unter Hilfe einer Rückezange - aus dem Wald zu befördern. Dabei kam er aber vom Waldweg ab und befuhr abschüssiges Gelände", berichtet die Polizei am Samstag.

Wegen der "suboptimalen Gewichtsverteilung des beladenen Traktors" begann dieser, zu kippen, "und überschlug sich mehrmals über das abschüssige Terrain, bevor der Traktor zum Stillstand kam". Dabei sei der 76-Jährige unbestimmten Grades verletzt worden. Er wurde eben mit dem Hubschrauber ins LKH geflogen.