Monarchisten-Pop - So nennt sich das Genre, in dem sich die Gleisdorfer Band „Kronprinz Resl“ musikalisch bewegt. Zugegeben, diese Kategorie haben sich die vier Herren (allesamt um die 40 Jahre) selbst ausgedacht. Was sie darunter verstehen? Eine Mischkulanz aus traditionellen Austro-Klängen, rockigen Elementen und akustischen Melodien. „Wir spielen ausschließlich selbst Komponiertes. Tief aus unserer österreichischen Seele sprechen wir die verschiedenen Themen des Alltags an - von Geburt über Liebe bis zum Tod", erklärt die Band.