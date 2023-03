Der Countdown läuft, mit 31. März schließt Helga Fleischer ihre Ordination in Passail. 36 Jahre lang war sie Zahnärztin, die Ordination hat sie 1987 von ihrem Vater übernommen. Viele Patientinnen und Patienten hat sie seit ihrer Kindheit an begleitet. Eine Wegbegleiterin seit der ersten Stunde ist ihre Zahnärztliche Assistentin Maria Reisinger, auch sie geht Ende März in den Ruhestand. "Sie war meine erste und meine letzte Mitarbeiterin", sagt Fleischer.