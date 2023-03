Bestens vorbereitet zeigten sich 535 Jugendliche, die am Wissenstest und Wissenstestspiel des Bereichsfeuerwehrverbandes Weiz in Heilbrunn in der Gemeinde Anger teilnahmen. Erstmals seit 2019 konnte die Veranstaltung wieder durchgeführt werden, die Zeiten des coronabedingten Abstands war vorbei, dicht gedrängt waren die Jungflorianis im Heilbrunn-Haus. 473 Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren sowie 62 Quereinsteiger waren mit dabei.