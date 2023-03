Ein paar wenige Mal im Jahr geht es in Granitz bei St. Kathrein am Offenegg heiß her, wenn die Discothek "Granitzer" ihre Türen öffnet. Nur mehr zu Jubiläumsfeiern oder besonderen Anlässen laden die Fritz-Brüder in das ehemalige Gasthaus. Vergangenen Samstag war es wieder so weit und eine Schar an Partytigern strömte in den Ortsteil. Bereits um 20 Uhr waren die ersten Gäste da. "Ich hab sie dann schon hereingelassen, es war ja kalt draußen", erzählt Inhaber Martin Fritz.