Fast das ganze Jahr Sommer, das erlebt heuer Michael Kratzer aus Baierdorf, Gemeinde Anger. Der regierende österreichische Staatsmeister bestreitet auf Einladung von Honda Neuseeland heuer die komplette Meisterschaft in Neuseeland. Das zweite Rennwochenende fand in Rotorua statt. Wie schon am ersten Rennwochenende belegte Kratzer Rang vier. "Diesmal war es extrem schwierig, die Strecke war aufgrund der vielen Klassen und Rennen schon sehr ausgefahren. In der Qualifikation bin ich Vierter geworden, in den Rennen habe ich versucht, konstant schnell zu fahren", bilanziert der 29-jährige Oststeirer.