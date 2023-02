Eisdisco in Weizer Stadthalle

Wenn Macarena auf Schlittschuhen getanzt wird

Am Freitagabend war es wieder so weit: Zum vierten Mal organisierte die "Junge Stadt Weiz" die beliebte Eisdisco in der Stadthalle – rund 500 Eislaufbegeisterte drehten zu Discomusik und bunten Lichtern ihre Runden.