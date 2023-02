Das Hoamathaus der Edlseer hat schon einige Stationen hinter sich. Ursprünglich war es ein Bauernhaus, das in Strallegg gestanden ist. 2011 wurde es dort dann abgetragen und vor dem damaligen Birkfelderhof als Museum der volkstümlichen Band "Die Edlseer" verwendet. 2017 wurde der Birkfelderhof dann abgerissen und wich einer Hofer-Filiale, das Hoamathaus wurde am Birkfelder Bahnhof zwischengeparkt. Und in dieser Woche ist es wieder ein paar Meter gesiedelt, auf die andere Seite der B 72 zur bereits dort stehenden Edlseer-Hoamatkapelle am Beginn des Feistritztalradwegs R8 Richtung Ratten und des Edlseer-Hoamatwanderwegs. Ebenfalls gesiedelt sind die Lok und die Waggons der Feistritztalbahn, die zuletzt gegenüber des Trachtengeschäfts in Gschaid gestanden sind.