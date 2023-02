Fast 40 Jahre lang hat Schuster Alois Pöttler seine zwei Filialen geführt. 1984 wurde der Betrieb in der Weizer Mühlgasse eröffnet, zehn Jahre später das Geschäft in der Bürgergasse in Gleisdorf. Jetzt ging Pöttler in Pension. Zumindest offiziell, wie sein Sohn Bernhard verrät. Der 29-Jährige hat den Betrieb seit 1. Jänner übernommen. "Der Beruf wurde mir in die Wiege gelegt", sagt er. Gelernt hat er das Handwerk des Orthopädieschuhmachers (Anm.: hergestellt wird orthopädisches Maßschuhwerk).