Lehrlinge aus den Bereichen Koch, Fleischer, Konditor, Hotel-Gastgewerbeassistent, Bäcker und Service, jeweils männlich und weiblich, wurden in der Landesberufsschule für Kulinarik und Tourismus in Bad Gleichenberg bei den Junior Skills auf ihr Können geprüft. Für den Bezirk Weiz gab es dabei einen Landessieg: Laura Spitzer vom Hotel Teichwirt (Gemeinde Fladnitz an der Teichalm). "Ich habe schon damit spekuliert, dass ich einen vorderen Platz belege, aber dass es für den Sieg reicht, hätte ich nicht gedacht", sagt Spitzer, die in Breitenau zu Hause ist und aktuell ihr letztes Lehrjahr absolviert.