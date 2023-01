Nicht nur für die rund 70 Slalom-Asse aus aller Welt, sondern auch für drei steirische Ski-Zukunftshoffnungen war das Nightrace am Dienstag-Abend eine große Herausforderung. Dem Trio, das als Vorläufer die Spuren für die Slalom-Weltelite gezogen hat, gehörte auch Michael Ettl an. Der Naaser hat am selektiven Planai-Weltcuphang schon im Vorjahr Erfahrung gesammelt, als er beim Damen-Nachtslalom, der als Ersatz für Flachau ausgetragen wurde, Vorläufer war. Heuer folgte die Premiere bei den Herren. "Die Piste ist bei den Herren viel eisiger und die Stimmung war einzigartig. Es ist ein unglaubliches Gefühl und echt schön, wenn so viele Fans am Pistenrand dabei sind und auch uns Vorläufer so lautstark bejubeln."