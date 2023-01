Alle Erfolge der Gleisdorfer Badmintonspielerinnen und -spieler bei den steirischen Meisterschaften in Weiz aufzuzählen, ist fast nicht möglich. Es wurden die Titelkämpfe der allgemeinen Klasse, aber auch der Jugend und der Senioren ausgetragen. Für die Gleisdorfer gab es dabei 17 Meistertitel, mehr als die Hälfte aller Bewerbe wurden also gewonnen. Die jahrelange Arbeit und Freude am Sport rund um Cheftrainerin Brigitta Mahr macht sich also weiterhin bezahlt.