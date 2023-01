Glück im Unglück hatten ein Lkw-Lenker und sein Beifahrer am Montag. Gegen 12 Uhr mittags wurden die Freiwilligen Feuerwehren (FF) Gasen und Heilbrunn zu einem Verkehrsunfall gerufen. "Nach der Abzweigung von Gasen in Richtung Bucklige Lärche auf der Augrabenstraße ist es zu dem Unfall gekommen", so Kommandant-Stellvertreter Martin Haubenwallner von der FF Gasen. Der Lkw ist auf der schneebedeckten Gemeindestraße bergauf gefahren, ohne Schneeketten. Der Lkw ist ins Rutschen gekommen und im Straßengraben gelandet. Durchaus gefährlich, aufgrund des danebenliegenden Hangs und der damit verbundenen Absturzgefahr.