"Das war eines der erfolgreichsten Wochenenden für unseren Skibezirk überhaupt", freut sich Bezirksreferent Peter Steinbauer. Anna Pieber vom WSV Anger siegte beim steirischen Schülercup in Haus im Ennstal im Riesentorlauf am Sonntag zum ersten Mal in der Klasse W16. Der Ilztaler Florian Nagl (WSV ST. Kathrein/O.) tat es ihr in der Klasse M14 gleich. Simon Schinnerl (Passail/4. M16) und Amelie Ranak (St. Kathrein/5. W16) schafften ebenfalls Spitzenplätze. Auch bei einem Slalom am Samstag in Krakauebene gab es für Ranak (6) und Pieber (7.) Spitzenplätze. Nagl, Schinnerl und weitere Topläufer aus dem Bezirk schieden aus.