Die Pizzeria Figaro in Wünschendorf bei Gleisdorf hatte Kultstatus. Mehr als 32 Jahre lang waren Gottfried und Marianne Lagler hier für ihre Gäste da. Mit dem Silvestertag 2022 ist Schluss. "Wir gehen in Pension", nennt Gottfried Lagler den simplen Grund. "47 Jahre in der Gastro sind genug. Wir haben dieses Haus vor 33 Jahren aufgebaut und es war eine wunderschöne Zeit. Aber alles hat ein Ende. Wir machen es wie Ski-Olympiasieger Matthias Mayer: Wir hören am Höhepunkt auf", scherzt Lagler.