"Wie viele Einwohner hat eigentlich Weiz?" oder "Warum kann Freitag nicht wirklich FREI-Tag sein?" Diese Fragen wurden am Dienstag im Jugendhaus Area52 in Weiz gestellt. Zum letzten Mal in diesem Jahr tagte dort am Nachmittag das Kinderparlament. Die Treffen dauern nicht lange, rund zehn Minuten. Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren sind dabei eingeladen, ihre Vorschläge einzubringen.