Kostensteigerungen und Abgänge beschäftigen derzeit die steirischen Gemeinden. Auch die Stadtgemeinde Gleisdorf hat daran zu kauen. Bis zuletzt wurde von der Finanzabteilung im Rathaus am Budget geschliffen, normalerweise wird das Zahlenwerk für das neue Jahr stets in der Dezembersitzung beschlossen. Nun hat die Politik die Notbremse gezogen und schickt den Voranschlag 2023 in die Warteschleife. Zur Abstimmung kommen soll er erst im neuen Jahr.