So hatte sich eine 40-jährige Mutter die Autofahrt mit ihrem dreijährigen Sohn wohl nicht vorgestellt: Am Donnerstag gegen 15.45 Uhr lenkte sie ihr Auto auf der L361 von Lingstätten kommend in Richtung Etzersdorf im Bezirk Weiz. Ihr Kind befand sich in einem Kindersitz auf der Rückbank.