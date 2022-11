Vor 40 Jahren - im ehemaligen Gasthof Messner-Melchart in Gleisdorf - gründeten Volker Blumauer, Erhard Dinges, Kurt Liechtenecker, Karl Mörath und Wolfgang Thausnig den Lions Club Gleisdorf. Mehr als 600.000 Euro wurden seitdem für Menschen in Not in und außerhalb der Region gesammelt. Die Ukraine-Hilfe war beispielsweise ein Schwerpunkt.