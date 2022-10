Atmosphärische Lichter, wummernder Bass und viel Action am Dancefloor: Das war die "Rave Lab – Drum 'n' Bass"-Party am vergangenen Samstagabend im Weizer Volkshaus. Zwischen 350 und 400 "Raver" haben das Event besucht und wurden von den rhythmischen Beats und den fliegenden Lichtfunken in der Dunkelheit in den Bann gezogen.