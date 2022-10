Die Junge Stadt Weiz veranstaltete den ersten "Vintage Bazaar" in den Räumlichkeiten des Weberhauses am Südtirolerplatz in Weiz, bei dem junge Leute die Möglichkeit hatten, ihre "ausgemisteten" Klamotten und mehr zu verkaufen und sich so ein kleines Taschengeld dazuverdienen konnten.