70-jähriges Bestehen und noch immer jung und engagiert

Am Samstag feierte die Landjugend St.Ruprecht/R. nicht nur ihr 70-jähriges Bestehen, sondern nach zwei Jahren Corona-Pause auch ihren siebten Zeitwechselball. Restlos ausverkauft wurde am Samstag im Gemeindezentrum in Unterfladnitz aufgrund der Zeitumstellung sogar eine Stunde länger gefeiert.