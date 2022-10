Mit 15 Trainer, mit 18 Obmann-Stellvertreter: Früh zum Funktionär berufen

Unter dem Motto: "Das macht Österreich gut" schauen wir uns am Nationalfeiertag an, was im Ehrenamt geleistet wird: In Weiz absolvierte Julian Macher mit 15 Jahren die Handball-Trainerausbildung, mit 18 wurde er Obmann-Stellvertreter.