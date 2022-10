Der Verein "welovemelodies", unter der Leitung von Bernhard Wittgruber, veranstaltete ein Abschluss-Event des bereits sechsten Almenland Songwriting Camps in der Raabursprungshalle Passail.

Es wurden die Arbeiten der Campwoche präsentiert, die vom 16. bis zum 22. Oktober stattfand und Musikern die Möglichkeit bot, sich mit professionellen Autoren und Produzenten sowie anderen Talenten zu vernetzen.

Alle, die an Musik interessiert sind, können an dem Projekt mitwirken, das seit einigen Jahren von der Almenlandwirtschaft und diversen anderen regionalen Sponsoren unterstützt wird.

Das Camp gliederte sich in drei Tage, an denen die Künstler zusammen Musik machten und sich gegenseitig besser kennenlernten. Dabei konnten sie sich Tipps von Profis wie Ina Regen, den Mitgliedern der Band „Alle Achtung“ und vielen weiteren holen. Dieses Jahr nahmen 62 kreative Autoren aus insgesamt sechs Nationen teil und schrieben in vier Tagen fast 58 Songs.

Das große Abschluss-Event

Zu Beginn der "welovemelodies Show" wurde ein Videoausschnitt vom Camp präsentiert, das die Eindrücke der Teilnehmer schilderte und Hörproben aus den dort geschriebenen Liedern zeigte. Die Anmoderation übernahm, wie bereits die Jahre zuvor, der Songwriter Tobias Reitz. Neben den zahlreichen Uraufführungen war auch die Verlosung von drei Wohnzimmerkonzerten ein Highlight des Abends.

Unter dem Motto "alles live" traten neben bekannten Gesichtern wie Ina Regen, Flinte, die Band „Alle Achtung“ und Julian Grabmayer auch zahlreiche Newcomer auf.