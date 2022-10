Am vergangenen Samstagabend war es endlich wieder so weit: Der Ball des BORG Birkfeld lockte zahlreiche Besucher und Besucherinnen in die feierlich geschmückte Peter-Rosegger-Halle. Das Motto "1000 und meine Nacht", regte zum Träumen an und entführte die Ballgäste in eine andere magische Welt.