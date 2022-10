Das Austropop-Duo Edmund aus dem Wienerwald füllte am Freitag das Weizer Kunsthaus und heizte den rund 900 Besucherinnen und Besuchern ordentlich ein. „Spitzenmäßig und so eine gute Stimmung“, schwärmt eine Besucherin. Und das kann man auch sehen und hören, denn die Masse singt, springt und jubelt mit und bei den ruhigeren Songs werden die Taschenlampen gezückt.

Moderner Austropop und Lieder in Mundart, die vom Bauch ins Ohr und womöglich ja auch direkt ins Herz gehen. Songs, die von Freundschaft, Liebe und dem Leben handeln und dabei auf den Punkt bringen, was manchmal vielleicht schwer in Worte zu fassen ist. Das ist Edmund. Mit genau dieser Art von Musik begeistern Messner und Kadensky die Massen in Österreich und Deutschland und auch ihr drittes Album „Fein“ scheint damit wieder den Nerv der Zeit zu treffen.