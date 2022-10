Vor sechs Jahren ist ein Weizer in die Hans-Gruber-Gasse südlich der Wegscheide gesiedelt. Rund ein Jahr später hat er es zum ersten Mal gehört: ein tiefes Brummen nachts. Infraschall mit Frequenzen unter 20 Hertz werden von Menschen sehr unterschiedlich wahrgenommen. Manche hören sie gar nicht, manche nehmen sie zwar wahr, es stört sie aber nicht sehr, für andere kann es hingegen an der Psyche nagen. Infraschall wird vor allem nachts wahrgenommen, wenn er nicht durch Umgebungsgeräusche übertönt wird. Schlaflosigkeit kann die Folge sein. "Ich schlafe immer mit Kopfhörern, anders geht es nicht. Es ist auch keine Einbildung, denn ich war jetzt gerade vier Tage auf Urlaub und da war gar nichts", bekräftigt der Weizer. "Wenn das nicht besser wird, muss ich mir überlegen wegzuziehen, mein ganzes Leben will ich das nicht aushalten müssen."