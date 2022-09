Dramatischer Einsatz in einem Wohnhaus in Weiz: In einem Mehrparteienhaus in der Waldsiedlung war es am Samstagabend kurz vor 22 Uhr zu einem Küchenbrand gekommen. Der Brand entstand im zweiten Stock in der Wohnung eines 48-jährigen Rollstuhlfahrers. Er befand sich schon im Schlafzimmer, als er den Rauchgeruch wahrnahm, und robbte in die Küche – da sah er, dass seine Küche bereits in Vollbrand stand.