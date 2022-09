Insgesamt viermal ist das Jugendzentrum "Auszeit" in der Vergangenheit schon umgezogen. Nun hat das Team einen Standort in Schulnähe gewählt: das ehemalige Vatter-Bürogebäude in der Alois-Grogger-Gasse 10. Dort begrüßte der neue Leiter, Heimo Macher, am Freitag geladene Gäste zur offiziellen Eröffnungsfeier.